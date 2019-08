Teksa kryeministri Edi Rama e quajti të “kotë” dokumentarin e medias italiane, i cili fliste për kultivimin e kanabisit në vendin tonë, ka ardhur menjëherë një reagim nga radhët e Partisë Demokratike. Sipas tij, Edi Rama ashtu si “VOA-n” dhe Bild”, ka shpallur si armik të jashtëm edhe televizionin italian Rai 3.

“Rai 3 ne listen e armiqve te jashtem te Edi Rames dhe Sander Lleshajt, bashke me Zerin e Amerikes dhe Bildin. Prokurori i Antimafias Italiane nuk eshte “llafe ne ere”. Karabinieria italiane nuk eshte “llafe ne ere”. Faktet e partnereve jane te pakundershtueshme! ‪Ne Shqiperi eshte mbjelle 5 here me shume kanabis se vjet. Shqiperia baze per kokainen kolumbiane dhe heroinen afgane. Krimi i organizuar ka mbeshtetje ne te gjitha nivelet e qeverise. Shqiperia nen drejtimin e Edi Rames eshte kthyer ne parajsen e krimit e organizuar”-shkruan ai.