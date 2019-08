Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nëpëmjet një video mesazhi në “Facebook” zbulon rekordet e vjedhjeve të “Hajdutit Psiqik”, Edi Rama këto 6 muaj.

Pasuri dhe Luks për vete, Papunësi, Varfëri dhe Pasiguri për njerëzit.

Edi Rama është sponsorizuesi dhe përfituesi kryesor i informalitetit. Ai miratoi me ligj favore, grabitje dhe vjedhje për klientët dhe oligarkët e tij, ndërkohë që rëndon me taksa dhe tarifa sipërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Dhuna e gjobave dhe sekuestrimeve ndaj sipërmarrjeve të vogla që sigurojnë mbijetesën e shumicës së familjeve shqiptare, bëhet për të grabitur paratë e tyre për të financuar babëzinë dhe lluksin e Hajdutit Psiqik dhe klientëve të tij milionerë. Me ta ai vjedh të gjithë buxhetin e shtetit me kontrata dhe koncesione kriminale, me ta vjedh pasuritë e shqiptarëve nga nafta te bregdeti, lumenjtë pyjet dhe trojet publike e private.

Ja rekordet e vjedhjeve të Hajdutit Psiqik këto 6 muaj:

Për 6 muaj, në arkën e shtetit mungojnë 63 milionë euro nga TVSH, treguesi kryesor i ekonomisë.

Nga taksat nacionale, doganore dhe akcizat, në 6 muaj,mungojnë 25.2 milionë euro.

Oligarkët dhe klientët e Edi Ramës vjedhin dhe pasurohen me kontrabandën e karburantit, cigareve dhe naftës.

Në 6 muajt e parë 2019 janë zhdoganuar:

– 14 mijë ton më pak karburant

– 32 tonë më pak cigare

– 292 tonë më pak kafe

se e njëjta periudhë e vitit të kaluar!