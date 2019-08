Nga Petrit Vasili.

Integrimi europian eshte standart politik,seriozitet shteteror i monitoruar dhe pergjegjshmeri rrenjesisht e re e qeverisjes se vendit.

Eshte nje hap, qe ndan koherat dhe e projekton Shqiperine atje ku duhej te ishte shume e me shume vite me pare.

Koha dhe shanset e humbura e te shperdoruara keqas jane te shumta sa asnje vend tjeter ne Ballkan.

Viktima e vetme te ketij shperdorimi te tmerrshem jane shqiptaret.

Qeverisja dhe kryeministri jane te qarte ne axhenden e tyre kunder integrimit ne funksion te lidhjeve te tyre te erreta antieuropiane.Ata me kriminalizimin,drogen,

korrupsionin dhe pastrimin gjigand te parave po i sherbejne dite e nate kesaj.

Momenti nuk pret.

Armiqte dhe miqte e integrimit ne politiken shqiptare jane alternuar shume here dhe po te kthesh koken pas mund te qeshesh hidhur me kete parodi te zeze.

Si asnje here me pare nje date e caktuar si 13 tetori ka nje kuptim dhe rendesi kritike dhe te shumefishte.

Eshte konsumuar pa fund zemergjesia europiane per te mbajtur hapur dyert e integrimit per Shqiperine.

Humbja e shanseve qe 13 tetori perfaqeson do te thote nje mbyllje tragjike e dyerve te Europes dhe krijimi i nje perspektive te erret,tronditese,te hidhur dhe pa rrugedalje.

Pasojat social ekonomike do te ishin aq te renda sa qe fantazia e politikes mediokre shqiptare nuk do ti perfytyronte dot.

Shperdorimi i shanseve per te shpetuar in ekstremis integrimin do te ishte dem,faj dhe pergjegjesi pa asnje alibi.

Kemi vetem nje shans per te dhene nje sinjal qe do te mund te na hapte serish rrugen e integrimit dhe ky eshte 13 tetori.

Kush punon per kete punon per vendin dhe do te ishte njeherazi mik i integrimit, ndersa e kunderta do te thote punosh kunder vemdit e te jesh armik i integrimit.

Ne se ky objektiv deshton, asnje retorike s’do te vlente asgje, pervecse thjesht armiqte dhe miqte e integrimit do te alternonin serish vendet.

E kujt do t’i hynte ne pune kjo?