Vllaznia kryen nje tjeter goditje ne merkato. Nje tjeter lojtar i huaj behet pjese e kuqebluve te koshit.

Keshtu, amerikani Maurice Williams, i cili luan ne pozicionin 2, ka nenshkruar me Vllaznine, duke qene i gatshem per te filluar menjehere stervitjen ne fillimin e muajit Shtator.

Sezonin e kaluar, Williams ka luajtur ne Kosove dhe ne perfundim te tij ka provuar edhe nje eksperience te shkurter ne Itali.

Nderkohe, klubi i basketbollit Vllaznia eshte duke negociuar me disa lojtare te tjere dhe ne ditet ne vijim do te njoftojme firmat e radhes.