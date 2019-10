Ne kuader te muajit tetor i cili eshte dedikuar edhe si muaji i letersise, poetia Arjola Zadrima ne ‘’Pasdite ne Tv1’’ promovoj dy librat e saj ‘’A ban me me lshu pak rruge’’ dhe ‘’Carpe Diem’’ si dhe aktivistja letrare Aurora Gjolaj e cila u shpreh qe interneti po i merr shume kohe rinise dhe po e largon nga libri.

Arjola Zadrima: Tetori eshte gjithmone muaji qe i dedikohet letersise, ne fakt do te kisha dashur qe te kishim edhe muaj te tjere pasi jeta ka cdo dite problematikat e veta dhe do te ishte me mire qe te humbisnim pak nocionin kohe dhe te rrefeheshim me librin.Jua keshilloj te rinjve shume shpesh pasi eshte vertete nje mesazh i mrekullueshem te merresh me librin, jemi shume te fukosuar me rrjetet sociale dhe interneti na merr nje pjese te mire te kohes sone dhe ajo deshira per te shfletuar librin po humb. Kemi nje rritje dhe nje zbehje te lexuesve. Fakti qe Shqiperia eshte nje vend tranzicional, emigrimi eshte nje heksod i heshtur te cilin e prekim cdo dite por nuk e thojme. Rinia eshte ajo qe aspiron cdo fushe te jetes qpfshin ato letrare, historike apo kulturore dhe rinia qe duhet te lexoje te zhvilloje dhe te gezoje kohen e saj po iken per te gjetur nje jete me te mire.

Aurora Gjolaj: Te behesh dikush qe ti aspiron sigurisht qe çelesi eshte libri. Pasi te lexosh sa me shume te pasuron mendjen, shpirtin dhe me pas gjerat materiale vijne me vone.Jo cdo muaj eshte i njejte, per mua muaji tetor do te thote shume pasi libri eshte dicka qe me pelqen ta mbaje shume te shternguar pas vetes pavarsisht se shpesh koha eshte nje faktor qe na pengon.Edhe pse ne rrjetet sociale jane shume libra qe mund te lexohen, asnjehere nuk ta heq mbresen dhe shijen qe te le libri kur e hap, aromen e cila te jep nje ndjesi te mrekullueshme.Kemi lindur ne nje kohe qe internet po merr nje kohe shume te madhe te jetes sone dhe imponohemi dhe ndikohemi teper nga te tjeret.