Kryedemokrati Lulzim Basha pritet të mbajë një bashkëbisedim me gazetarët. Ky bashkëbisedim pritet të mbahet rreth orës 18:30 dhe në fokus të bisedimit do të jetë dështimi i Shqipërisë me negociatat.

Dështojnë negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Donald Tusk konfirmon lajmin se në samitin e sotëm nuk pati diskutime për negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pasi pas diskutimeve nuk arrit një “Po”. Pritet që në orët në vijim që KE të shpallë përfundimet.