Kryeminsitri Edi Rama pas dështimit me negociatat ka dalë sot një konferencë për mediat duke thënë se nuk është përgjegjësi e Shqipërisë për “JO-në” nga BE. Rama shtoi se gjithçka ka ardhur pas një përplasje mes Francës dhe Gjermanisë për zgjerim ose jo të mëtejshëm të Bashkimit Evropian.

“Nga ana e Macron nuk ka pasur asnjë hapje. Në konferencën për shtyp i dha të gjitha më shkoqur se vendet e tjera. Franca nuk pranon të vazhdohet me të njëjtin proces”, u shpreh Rama.

PJESË NGA FJALA E RAMËS

Nuk e them unë, këtë e ka thënë jo vetëm me shkrim KE por e keni dëgjuar vetë të thuhet nga një pjesë e madhe e kryeministrave europiane dhe kancelarja e Gjermanisë. Kam marrë një numër të konsiderueshëm mesazazh nga kryeministrat e pranishëm në takim. Kam komunikuar edhe me presidentin e Francës. Nëse duam të shikojmë drejt në sy të vëretën ëshët ajo që kam dhënë prej disa kohësh se procesi po shkonte drejt një përplasje mes Francës dhe Gjermanisë. Ndërkohë që Gjermania bëri një lëvizje për shpresën e një kompromisi. Nga ana e Macron nuk ka pasur asnjë hapje. Në konferencën për shtyp i dha të gjitha më shkoqur se vendet e tjera. Franca nuk pranon të vazhdohet me të njëjtin proces. Kërkon Reformim deri në pikën që të arrihet në një tjetër objektiv për horizontin e integrimit. Ndërveprimi për BP nuk mund të zhvillohet me të njëjtin mekanizëm. Liderët e BE e kanë thënë shumë qartë që kjo që ka ndodhur është një rezultat i mosarrtijes së konsensusit mes vendeve anëtare për arsyet e tyre. Është e tepërt kur i shtohen bishta thelbësores. Jopo azilantët. Jo ne dhe Maqedonia por cilido nga vendet nuk do të kishte marrë konsensus. Kemi marrë një refuzim. Rruga jonë është e njëjta pa asnjë ndryshim. Çfarë kemi bërë deri tani e kemi bërë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë për vendin tonë. Reforma në Drejtësi nuk i është kërkuar fare vendeve të tjera. E kemi bërë sepse është gjëja e duhur për ne. E duhura për popullin dhe vendin tonë. Do të vazhdojmë po njësoj me plotësimin e parakushteve të vendosura në votën “Po” të Bundenstagut. Do të vashdojmë më pas me pjesën tjetër, pikë për pikë kërkesa për funksionimin më të mirë të institucioneve. Jo sepse e ka kërkuar Gjermania. Do t’i bëjmë të gjitha të tjerat pa ndryshar asgjë. Është një lojë qasjesh dhe interesash që është shumë më e madhe sesa ne. ASkush nuk e ka përjashtuar perspektivën e integrimit tonë si rajon. Në fund të fundit, integrimi është një proces transformimi të brendshëm