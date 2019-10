Pas ish-kryeministres Theresa May, Parlamenti i Britanisë së Madhe ka rrëzuar edhe kryeministrin aktual, Boris Johnson, sa i takon marrëveshjes së Brexit për daljen nga Bashkimi Evropian.

Në një seancë historike këtë të shtunë, Parlamenti britanik ka votuar për shtyrje të Brexit. Vetëm pak ditë më parë, u arrit një marrëveshje e re për Brexit mes Johnson dhe BE, në të cilën thuhej se Britania e Madhe do të dalë nga BE brenda muajit tetor.