Balla: Kam besim se deri në samitin e Zagrebit, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të nisin procesin e bisedimeve

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla mori pjesë në seminarin e organizuar nga OSBE/ODIHR “Drejt parlamenteve me ndjeshmëri gjinore në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut”. Seminari dypalësh me pjesëmarrjen e mbi 60 deputetëve dhe personelit të parlamenteve të të dyja vendeve u zhvillua në qytetin e Pogradecit.

Nisur nga situata kur Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk patën një përgjigje pozitive nga Këshilli i Europës, Balla u shpreh se të dy vendet e meritonin plotësisht dhe duhet të mos humbin aspak kohë por të vazhdojnë me reformat e nisura.

“Kam besimin se deri në samitin e Zagrebit, do të ketë reflektim dhe të dy vendet do të nisin procesin e bisedimeve për anëtarësim. Vendimi i Këshillit Europian, apo mosvendimi për të qënë korrekt, për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk mori parasysh aspak progresin me reformat kryesore të bëra nga të dyja vendet gjatë viteve të fundit. Por ne gjithësesi duhet të vazhdojmë reformat e ndërmarra.

Dua ta nënvizoj se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut duhet t’i jenë mirënjohës Gjermanisë dhe Kancelares Merkel, për atë që udhëhoqi në Këshill, sepse Gjermania bashkë me 24 vende të tjera që ishin PRO fillimit të bisedimeve për anëtarësim.

Duke qenë se këtu jemi sëbashku me anëtarë të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, dua t’ju them se të dy vendet tona jo vetem e kemi anetaresimin në BE si aspiratë, por procesi i anetaresimit na ndihmon te permiresohemi si instrument.

Unë kam studiuar në Rumani, kur Rumania diskutonte anëtarësimin. Ata kaluan shumë më lehtë përgjatë këtij procesi dhe tani na kërkojnë shumë më shumë.

Por unë besoj se do të ketë reflektim dhe se deri në Samitin e Zagrebit për Vendet e Ballkanit Perëndimor në Maj 2020, me siguri Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të nisim bisedimet për anëtarësim”, deklaroi Balla.

Duke vlerësuar vendimin e Bundestagut gjerman dhe detyrat e lëna Balla nënvizoi si një çështje të rëndësishme ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

“Brenda dhjetorit të këtij viti ne do të kemi miratuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Meqënëse në këtë tryezë ka përfaqësues të shumicës por edhe të opozitës parlamentare, unë dua të shpreh nevojën që Shqipëria, brenda dhjetorit të miratojë ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

Këto janë pjesë edhe e detyrave të përcaktuara edhe nga Bundestagu, sepse nuk ka një matricë më të mirë të vlerësimit të progresit të Shqipërisë në rrugën e hapjes së negociatave, se sa vendimi i Bundestagut gjerman.

Apeli im, edhe për grupimet e tjera politike, të përfaqësuara në Kuvendin e Shqipërisë, është që, përtej interesave politike që mund të kemi, adresimi i nevojave të ndryshimit të Kod Zgjedhor të rekomandimeve të ODIHR-it duhet të jetë i menjëhershëm.

Besoj që Krishtlindjet e 2019 dhe marrja e presidencës së OSBE-së nga ana e Shqipërisë, do të na gjejnë me ndryshime të miratuara në Parlamant.”, shtoi Balla.

Duke u ndalur në temën e takimit, Balla vuri në dukje përmirësimet e ndjeshme që ka marrë gruaja në institucionet publike dhe qeverisjes vendore në Shqipëri.