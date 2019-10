Ambasada e SHBA iu vjen në ndihmë qytetarëve shqiptarë që duan të aplikojnë për lotarinë amerikane me këshilla herë pas here. Sot ajo ka publikuar një video me anë të të cilës tregon disa hapa që duhen ndjekur para se qytetarët të aplikojnë për lotarinë amerikane.

“🇦🇱️ | Po mendoni të aplikoni për Lotarinë Amerikane 2021? Përpara se të aplikoni, shihni këtë video në shqip që ju tregon të gjitha hapat”, shkruan Ambasada e SHBA.