Gënjeshtare ordinere vetëm kjo mund te thuhet për Edi Ramen dhe rilindjen. Dolën e gënjenin si një tufe llazoresh e thane qe vetëm Presidenti Macron ishte kundër. E vërteta është se shumica e vendeve ishte pro hapjes se negociatave me Maqedoninë.

Ndërsa shumica e vendeve ishte kundër hapjes se negociatave me Shqipërinë. Ishte Franca dhe Presidenti Macron qe nuk lejuan qe te ndaheshin te dy vendet dhe Maqedonia u dënua për shkak te Edi Rames dhe rilindjes.

Mashtrim si te gjithë te tjerët. Turp për mediat e supës se Edi Rames qe gënjejnë shqiptaret dhe arrijnë qe te censurojnë edhe Presidentin Makron. Matufët kujtojnë se njerëzit informohen vetëm prej tyre.

Ja deklarata e Presidentit Macron me zë, me figure dhe me shkrim:

“Dje dëgjova disa fjalë se ne pothuajse arritëm uninamitet për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. nuk është e vërtetë. Padyshim, aty kishte një shumicë te gjere që Maqedonisë së Veriut ti hapen negociatat, por shumica e shteteve ishin kundër Shqipërisë. Nisja e bisedimeve të anëtarësimit vetëm me një vend do të ishte një gabim i tmerrshëm për Ballkanin” tha Macron.