Kreu i PD-së dhe kryeministri Edi Rama janë përfshirë sot në replika vrituale lidhur me dështimin e negociatave. Pas akuzave të Bashës, Edi Rama po poston në Facebook citatet e kryeministrave të BE, që sipas tij, konfirmojnë se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha reformat.

Ndërkohë, Luzlim Basha, në një postim në Facebook shprehet as asnjë citim në botë nuk justifikon dot më kryeministrin Rama: “Kot fshihesh me lojëra fjalësh. Nuk ka citat në botë ti mbulojë dështimet e tua. Pikë. BE të ka refuzuar ty! Mbaj përgjegjësi”,- shprehet Basha.