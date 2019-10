Me 18 tetor Europa i tha ‘’JO’’ hapjes se negociatave per Shqiperine drejt integrimit ne BE,pergjigje kjo qe solli mjaft disktutim tek qtytetare shqiptare nese ishte kjo pergjegjesi e qeverise apo faj I Europes.

I ftuar ne ‘’Pasdite ne Tv1’’ Qamil Gjyrezi analisti i poltikes por edhe editorialist i gazetes Rilindja Demokratike tha se Rama e ka kthyer kete vend ne narko-shtet nga ku po mban edhe financat e vendit

Qamil Gjyrezi: I kam hyre politikes per te dhene per te dhene kontibutim tim ne qytetin e Shkodres per nje te ardhme me te mira e cila eshte shkaterruar prej 6 vitesh nga nje qeveri qe nuk degjon me as njerzit dhe as nderkombtaret, nje qeveri e cila jeton ne nje irealitet .Absurdi i Edi rames­ ne poltiken e jashme ne raport me be eshte nje sjellje tipike e nje idividi i cili ndryshe sillet ne kancelarite e shteteve dhe ndryshe me popullin.BE ka investuar ne Shqiperi per asistence ne administrat, polici, dogana dhe ka bere nje perpjekte te jashtezkonsgme me integrimin tone. Dhe te krijosh imazhin sikur Franca me Gjermanine kane problem kjo eshte nje genjeshter pasi ato jane shtylla e integrimit europian. Qendrimi i Macronit ishte shume diplomatik, ”PO” ja gjermane me ato kushte qe do realizohen ishte nje qendrim shume dashamires jo me qeverine e Edi Rames por me ceshtjen shqipetare per te ruajtun balancen dhe infuencen ne BE.

Pasi nje situate e tille ndikon ne sigurine rajonale dhe kombetare, dhe qeveria shqiptare sot eshte kthyer ajo qeveri e narko shteti qe pretendon te mbaje financat ndermjet dorges Drograt ndikojne ne zhvillimin e ekonomise dhe kjo eshte e pafalshme, qe nga viti 2012 qeveria e Edi Rames nuk ka bere asnje tentative per te ulur tregtine e droges.