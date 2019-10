Me 18 tetor Europa i tha ‘’JO’’ hapjes se negociatave per Shqiperine drejt integrimit ne BE,pergjigje kjo qe solli mjaft disktutim tek qyetearte shqiptare nese ishte kjo pergjegjesi e qeverise apo faj I Europes.

I ftuar ne ‘’Pasdite ne Tv1’’ kryetar PD Shkoder Xhevdet Amuli akuzoi kryeministrin Rama dhe qeverine e tij si shkaktarin kryesore e per mos hapjen e negociatave.

Xhevdet Amuli:Prej shume kohesh data 18 tetor eshte pritur me ankth jo vetem nga politika por edhe nga qytetaret pasi kjo eshte hera e 3 qe pritet te hapen negociatat dhe ky deshtim nuk eshte nje defekt i popullit, po i Edi Rames, qeverisjes dhe kabinetit te tij.

Europa i la detyra e shtepie per ti kryer gjate ketyre 6 vitesh,ka ardhur fundi dhe nuk mudn te ecim me me genjeshtra. 5 kushte ishin ne fillim qe Europa i la dhe ai jo vetem nuk i plotesoi por i rriti dhe i coi ne 9 kushte.Nuk ka plotesuar asnje kusht, nje nder ta ishte te coje vendit ne zgjedhje te lira dhe te ndershme, te coje para gjyqit dhe drejtesise njerzit qe kane blere votat. Keto detyra ju dhane edhe Maqedonise se Veriut por ai para elektoratit te vet dha doreheqejen dhe coi vendit ne zgjedhje te parakohshme duke thene qe sipas Europes nuk I plotesuam kushtet.

Pjesa me e madhe e denocimeve qe opozita ka bere kane xene vend te te gjitha kancelerite e Europes dhe jane vene kushte per te.Shkaktari kyresore , armiku kryesore i popullit eshte vet Rama i cili po e con vendin ne nje gremine ku do te duhen shume e shume vite per ta cuar edhe nje here ku ka qene para 4-5 vitesh.Po iken pjesa me aktive e shoqerise , produkti i gatshem, te rinjte 20-30 vjec per nje jete me te mire .Shqiperia po ”ha” nje plakje te parakoshme. Mund ta krahasojme me vitet 1830 ku qyteti i shkodres ka qene 40-45 mije banore dhe brenda nje periudhe 20-30 vjecare ka perfunduar me 10 mije banore.