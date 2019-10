I ftur ne emisionin ”Pasdite ne Tv1” ishte Ori Dani artisti i ri mjaft i pelqyer nga te rinjt te coverat e tij muzikor.Ai gjithashtu foli rreth eksperiences se tij ne ”X factor” sesa shume e kishte ndihmuar ne karrieren e tij muzikore.

Ori Dani:Cdo gje nisi nga ‘’X factor’’ nga ku shkova ne audicionet ku me pranuan dhe me caktuan ne grup, realisht puna ne grup eshte shume me e veshtire pasi jane 4 solista dhe duhet te akordohesh me shoket e grupit. Mora nje experience shume te mire, pavarsisht se pas 5 neteve na eleminuan por gjithesesi gjate te gjithe asaj periudhe 4 mujore fitova shume pasi kisha kontakte me profesionist te asaj fushe dhe u mesova shume me skenen.Pas ‘’X factor’’ u fokusova tek coverat e kengeve te njohura te cilat tashme jane kthyer nje trend per artistet e rinj.

Ori Dani:Si cdo artist fillimisht e nis me matreialet e tjereve, mendova pse mos ti realizoj dhe ti publikoj nje pas nje ne kanalin ne youtube.Te parin e realizova me shume siklet pas nuk e dija nese do te kisha sukses apo jo pavarsisht optimizmit qe kisha ne vetvete.Coverat i kam pare si nje podium dhe si nje trampoline qe neser pasneser do te me ndihmojne per te kaluar ne tregun shqiptar pasi normalisht po mendoj edhe per projekte me te medha.