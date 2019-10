Zgjedhje të parakohshme? Shehi: Po pati mundësi që nesër, edhe sikur të humbte opozita

Kreu i LZHK-së, Dashmair Shei i ftuar në emisionin “360 Gradë” është shprehur i gatshëm për të hyrë në zgjedhje të parakohshme edhe nëse opozita do të humbasë. Sipas Shehit nëse shoqëria shqiptare nuk reagon sa më parë të jetë e mundur, ajo “do të vdesë”.

Shehi: Po pati mundësi që nesër edhe sikur ta dija që do t’i humbte opozita sepse nëse e gjithë shoqëria politike dhe normalisht shoqëria shqiptare nuk reagon fare për këtë që ka ndodhur e quan si një gjë normale, e quan ashtu siç e quan Rama vetë që do të lindë dielli atëherë kjo shoqëri ka vdekur. Jo që s’meriton Europë kjo, por nuk meriton as Shqipërinë vetë.