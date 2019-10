“Mos flisni shqip”, plas sherri në lokal mes shqiptarëve dhe grekëve

Një incident i rëndë ka ndodhur në një lokal në Greqi. Ngjarja ka ndodhur në Pyrgos, ku djali i pronarit të i lokalit i ka kërkuar disa shqiptarëve që mos flasin gjuhën e tyre.

Pas një debati me fjalë sherri vijoi me një përplasje të dhunshme ku shqiptarët bashkë me një tjetër bashkëkombës e rrahën pronarin e lokalit duke e bërë për spital.

Pronari fillimisht i kërkoi të largoheshin dy shqiptarëve nga lokali por ata bashkë me tjetrin e kundërshtuan duke e rrahur atë.

Policia helenë ndërhyri për t’i dhënë fund sherrit ndërkohë arrestoi një nga autorët shqiptarë të ngjarjes.