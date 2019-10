Debati i provokuar ditet e fundit nga moshapja e negociatave te Shqiperise dhe Maqedonise per tu anetaresuar ne Bashkimin Europian, u be objekt diskutimi edhe ne studionin e emisionit “Perspektive” te tv1- channel, ku te ftuar te drejtueses se ketij emisioni, Linda Kavaja, ishin gazetarja Brunilda Dibra, studiuesi Florian Bianku, Pedagog ne Universitetin “Luigj Gurakuqi” dhe analisti, Besi Bekteshi. Per Dibren dhe Biankun, pavaresisht deklarimeve te drejtuesve te institucioneve Europiane, qe fajesuan Francen per shtyrjen e negociatave, edhe politika shqiptare ka shume per te permiresuar. Theksohet rendesia e reformes ne drejtesi, por ka shume vonesa ne zbatimin e saj,nderkohe qe ne Bruksel kjo vonese nuk mund e mos evidentohet.

Ndersa per analistin Besi Bekteshi, nuk ka arsye qe Shqiperia te marre si shembull Maqedonine, pasi Maqedonia ka probleme shume me shqetësuese se sa Shqiperia, pavaresisht konjekturave politike te dites qe bejne dallime artificiale.

Sipas te ftuareve ne “Perspektive” e rendesishme eshte qe Qeveria dhe ne teresi klasa politike Shqiptare te verifikojne me vemenedje plotësimin e kushteve qe kërkon ky proçes dhe te mos perhapet fryma e zhgënjimit tek qytetaret, pasi integrimi ne Europe as qe mund te vihet ne dyshim.