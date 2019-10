Ne lidhjen direkte me emisionin “Start” kete mengjes eshte diskutuar tema e fenomenit te perdorimit te drograve nga shoqeria shqiptare e cila po kthehet ne nje problem gjithnje e me shqetesues. Per te diskutuar per kete gazetarja e Tv1 Channel Merisa Gjoni ishte ne nje bashkebisedim me specialistin toksikologun, Alban Haxhi ne spitalin rajonal te Shkodres.

Haxhi: Prej gadi dy vitesh mbuloj pjesen e toksikologjise ne qytetitn e Shkodres. Fenomeni i drograve eshte nje fenomen qe eshte gjithmone e ne rritje ne te gjithe vendin tone. Duke qene mjek toksikolog kam mbuluar qendren e metadonit, qe eshte nje nder qendrat trajnuese kronike prej shume vitesh ne shume qytete te Shqiperise, nje nder te cilat eshte edhe qyteti i Shkodres. Ne mbulojme te gjitha llojet e drograve, normalisht qe ekzistojne ne tregun tone ashtu edhe nderkombetar. Aktualisht ne Shkoder ajo qe eshte vene re me teper perveç drograve kokaines apo heroines qe jane drograt klasike qe njihen nga te gjithe dhe jane me te perdorshmet eshte edhe alkooli qe eshte edhe me i vjeter, por qe futet tek grupi i drograve qe krijon nje varesi dhe kerkon nje trajtim me afatgjate, me te specializuar dhe qe per shoqerine shqiptare eshte nje gje mjaft problematike.

Nepermjet qendres se metadonit kemi rreth 45 paciente te cilet jane futur me skemen e terapise zevendesuese. Qe do te thote ata kane konsumuar heroine dhe duke lene heroinen futen ne nje skeme zevendesuese qe eshte metadoni. Jane 45 paciente qe tentojne here pas here edhe per ta lene dhe kjo eshte nje nder qellimet kryesore te ketij aksioni, por qe shpesh na ikin nga skema.

Me kalimin e viteve mosha mesatare sa vjen e duke u rritur. Ne qofte se para 10 vitesh mund te kete qene nje moshe mesatare deri ne 25 vjeç, sot eshte 30 vjeç. Mosha me delikate per ta nisur eshte 14 vjeç te cilet mund te genjehen me shpejt per ta perdorur nje here, dy here dhe pastaj behet viktime e saj. Kemi edhe ata qe jane genjyer dikur pas viteve 90 dhe sot jane 50 – 60 vjeç dhe qe vazhdojne te trajtohen me metadon dhe kjo e ka rritur moshen mesatare te perdoruesve te drograve.

Shumica e tyre kane qene viktima e ekspozimit ndaj drograve, sepse shqiptaret te cilet dolen nga komunizmi dihet qe nuk kane patur asnje lloj dije te perdorimit te drograve se çfare efektesh kane patur, apo se çfare krijon pas perdorimit. Duke qene te manget ne kete pjese, kane qene viktime e shoqerise.