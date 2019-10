Per te gjithe fermeret bleterrites, nga java e ardhshme do te kete nje treg te ri per mjaltin. Kina eshte shteti qe qeveria do te firmos kete marreveshje beri te ditur ministri i bujqesise, Bledi Çuçi. Ai sqaroi se sfida me e madhe do te jete rritja e kapaciteteve qe i pergjigjen kerkesave te tregut te huaj.

Bledi Çuçi: “Bletaria është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe mund t’ju them që përveç subvencionet, e reja këtë vit është se nga kriteri që kishim vjet për 100 koshere për të përfituar subvencion e ulëm në 50 por kemi kërkesa akoma që të ulet në 30 për vetë natyrën dhe mënyrën sesi mbahen bletët. Përveç subvencionit nga shteti po mendojmë të gjejmë dhe tregje për shitjen e mjaltit.”

Bletaria në Shqipëri ka një traditë të hershme. Mjalti i prodhuar në vendin tonë shquhet për cilësi kurative dhe vlera të larta ushqyese për shkak të natyrës dhe klimës që ka vendi ynë.