Nga Dritan Kaba

Ky qe shihni eshte nje produkt ne supermarketet shqiptare. Qumesht per femije. Siper ka etiketen me çmim 1.99 euro ne fakt çmimi ne raft eshte 299 leke.

Siç dallohet çmimi eshte rreth 50 leke me shtrenjte ne Shqiperi se ne Itali.

Kjo ne fakt nuk vjen vetem prej fitimit te supermarketit, por ne rradhe te pare nga diferenca e TVSH se ushqimeve mes Italise edhe Shqiperise. Ne Itali TVSH per ushqimet eshte 5% ndersa ne Shqiperi 20%.

Kjo eshte diferenca mes shtetareve qe mendojne per qytetaret dhe plehrave qe mendojne per thaset!

Ndersa ketyre te supermarketeve ju kerkoj te heqin çmimet ne euro se po na shkaterroni nga nervat!