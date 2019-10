Ne qyetetin e Shkodres u mbajt per dy net rresht ne teatrin ”Migjeni” festivali muzikore ”Lulebore”. Ne emisionin ”Pasdite ne Tv1” ishte shkrimtari i njohur prof.Agrim Doci i ftur ne festival si anetari i jurise, i cili foli jo vetem rreth festivalit por edhe rreth librit te tij me te fundit ”Rituali i kryqezimit”

Agrim Doci:Ardhja ne edicionin e 4 te festivalit ‘Lulebore” ishte nje detyre shpirterore se pari pasi drejtoresha Rita Gjeka me mori ne juri ndersa vitet tjera kam qene konkurent per te fituar cmime. Por qenka me bukur qe te jesh anetar jurie per te gjykuar te tjeret sesa konkurent nga ku te gjykojne.

Nga na profesionale qe u bene 5 dekada qe une merrem me kengen mund te them qe ky festival ishte nje pune e shkelqyer qe kane bere orkestra, drejtuesit, dirixhentet , si dhe nga pushteti vendor pasi me ato kushte qe kishte dhe me zero lek nga pushteti qendror arriti qe te beje nje skene te kendshme ne ndricimim ne funksion te artisteve. Ky festival tregon nje pune tejet serioze madje mund te them qe ka qytete te tjera qe deshirojne te krahasohem me Shkodren por eshte e pamundur sepse Shkodra eshte djep kulture,atdhetarie, arti, letersie dhe zotnilleku.Ishte nje festival qe me mbushi me gezim dhe krenari por edhe me vrejtje per qytetet e medha si Saranda,Korca,Durresi sesi nuk bejne festivalet e tyre me kenget qyetetare.Mesa duket vullnetin, angazhimin, dashamirsine per kengen Shkodra nuk e harron dhe ben shume mire qe teatri Migjeni ne dy net u mbush plot dhe njerezit u kenaqen.

Me tej prof.Agrim Doci foli edhe rreth librit te tij me te fundit te titulluar ”Rituali i kryqezimit”.

Agrim Doci:Rituali i kryqezimit eshte libri te cilin e promovova ne 70 vjetorin e lindjes time ne 2018. U be nje promovim tejet emocionues.Jane 4 vargje te cilet sherbejne per ti ti treguar njerezimit sakrificen madhore dhe sublime qe mund te beje nje poet., si dhe 4 vargjet te cilat i dhane edhe titullin…

”Nese i behesh pace gjithe botes

dhe lumturi gjithe njerezimit,

gjeni derrasat dhe gozhdat

un pranoj ritje te kryqezimit.”