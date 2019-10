Surprizon sërish moti, ja si do nisë kjo javë

Ky dimër duket se do të jetë i nxehtë për Shqipërinë pasi edhe kjo javë nuk do të nisë me reshje shiu.

Meteoalb njofton se nesër, 28 tetor, temperaturat maksimale në vendet e ulëta do të jenë në 22 gradë, rreth dy gradë më të ulëta se javën e kaluar.

Në bregdet dhe vendet malore, temperatura maksimale do të jetë 20-21 gradë. Ndërsa minimalet do të jenë 7 gradë në vendet malore, 11 gradë në vendet e ulëta dhe 12 gradë në bregdet.

Mbetet për tu parë nëse moti do na surprizojë gjatë javës duke sjellë reshje shiu.