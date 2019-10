Festat kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, shumë shqiptarë, sidomos administrata, pritet t’i festojë jashtë vendit. Data 28 dhe 29 bien të enjte dhe të premte dhe së bashku me fundjavën, janë 4 ditë pushim, duke e bërë të përshtatshëm një udhëtim jashtë vendit dhe jo më në rajon me autobus, por në destinacione më të largëta, përmes avionit.

Kërkesa e lartë për të udhëtuar nëpër Europë ka bërë që të rriten ndjeshëm edhe çmimet e biletave për udhëtimet me vajtje në datën 28 nëntor dhe kthimin në 1 dhjetor (të dielën). Nëse kërkon të presësh një biletë sot, rreth një muaj përpara, çmimet janë 50% deri në 100% më të larta se për periudha të tjera të zakonshme.

Psh, për në Milano, një biletë vajtje-ardhje me këto data kushton 150 euro me Blue Panorama, kur normalisht e gjen me 100 euro.

Për në Romë, me Alitalia, për ditët e festave, çmimi minimal është 212 euro (28 nëntor-1 dhjetor), ndërsa në ditë të tjera p.sh në 20 – 25 nëntor, mund të gjesh bileta me 106 euro.

Me Air Albania, që përgjithësisht ka çmime më të lira sesa konkurrentët, Roma është tashmë e paarritshme, pasi janë shitur biletat ekonomike dhe kanë mbetur vetëm biznes promo dhe bileta vajtje ardhje në datat 28 nëntor dhe 1 dhjetor tashmë kushton 400 euro.

E paarritshme është tashmë dhe Vjena, me biletën me Austrian Airlines që kushton për ditët e festave rreth 450 euro, nga 300 euro ditët e tjera.

Për në Izrael, një biletë normale me Pegasus kushton rreth 160-180 euro vajtje-ardhje, por nëse e kërkon për datat 28 dhe 1 nëntor kushton mbi 450 euro.

Budapesti me Wizz Air është ende i lirë dhe mund të gjesh bileta me 110 euro vajtje ardhje, por gjithsesi më shtrenjtë se në ditë të zakonshme, kur biletat kushtojnë gjen dhe me 60 euro vajtje-ardhje.

Për në Amsterdam, me Transavia, bileta kushton 174 euro ditët e festave, ndërsa në periudhë normale kushtojnë edhe 110 euro.

Destinacionet e preferuara

Burime nga agjencitë turistike pohuan për Monitor se këtë vit ka pasur interes të lartë për të udhëtuar jashtë, për shkak të 4 ditëve radhazi pushim. Prenotimet janë bërë më herët dhe vendet janë zënë, ndaj çmimet e biletave janë shtrenjtuar tashmë, sidomos për kthimin në 1 dhjetor.

Pjesa më e madhe a atyre që kanë prenotuar janë nga administrata, punonjësit e të cilës, ndryshe nga ata të subjekteve private, e kanë më të lehtë që të bëjnë të gjithë festat zyrtare pushim. Agjencitë pohojnë se pas tyre, vijnë grupet shoqërore.

Destinacionet më të preferuara janë Budapesti, që është lehtësisht i arritshëm dhe i lirë, përmes Wizz Air (rreth 60 euro bileta-vajtje-ardhje) si dhe qytetet italiane, fluturimet drejt të cilave gjithashtu janë më të lira (90-120 euro nëse prenotohen herët).

Destiacione të tjera të preferuara janë dhe Izraeli, Barcelona, Amsterdami, Brukseli, Stambolli etj.

Teksa prenotimet janë bërë më herët, biletat kanë qenë shumë më të lira sesa aktualisht edhe për shkak të hyrjes së shumë operatorëve low cost, ose kombinimit të biletave përmes Italisë. Për Barcelonën psh, shumë nuk kanë preferuar të shkojnë nga Shkupi (ku bileta është e lirë, por kushton rruga dhe koha deri në Shkup), por përmes Italisë, ku biletat janë prerë të ndara nga Tirana në Italia dhe më pas nga Milano apo Roma drejt Barcelonës, përmes operatorëve të tjerë low cost.

Rajoni nuk ka qenë shumë i preferuar këtë vit, pasi biletat e lira u kanë mundësuar atyre që kanë në plan të udhëtojnë, që të fluturojnë më larg.

Përgjithësisht nisja është në datë 28, ose në 27 pasdite dhe kthimi është të dielën në 1 dhjetor, për të nisur punë të kënaqur të hënën, pas një fundjave të gjatë “patriotike” nëpër Europë./MONITOR