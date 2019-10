Qëndrimi brenda buxhetit tuaj gjatë një udhëtimi jashtë vendit, ka të ngjarë të jetë një nga shqetësimet tuaja kryesore. Por, pasi të keni kryer fluturimin, është mjaft e rëndësishme të dini se financat tuaja janë në rregull, në mënyrë që të mund t’i largoni shqetësimet tuaja. Me planifikimin e duhur dhe llogaritë bankare me tarifë të ulët, ju mund të shijoni pushimet tuaja dhe të shmangni gabimet e zakonshme të parave ndërsa udhëtoni. Nëpërmjet këtij artikulli, do ju sjellim disa këshilla sesi të mos humbisni shumë para, gjatë kohës që jeni duke kryer udhëtime ndërkombëtare.

Shmangni tarifat e transaksioneve të huaja

Shumica e kartave kryesore të kreditit ngarkojnë një tarifë të transaksioneve të huaja, për blerjet e bëra jashtë vendit. Këto tarifa mund të shtohen shpejt, dhe deri në fund të pushimeve tuaja, ju mund të keni shpenzuar lehtësisht shumë para në tarifa. Nëse doni të shmangni tarifat e panevojshme të transaksioneve, përdorni një prej kartave të kreditit, më të mirën që keni, atë të cilën nuk tarifon asnjë prej transaksioneve tuaja.

Merrni një kartë krediti të mirë udhëtimi

Nëse po shpenzoni mjaft për udhëtime, mund të jetë e dobishme të merrni një kartë krediti që shpërblen blerjet e udhëtimit. Ju mund të fitoni pikë dhe milje për pushimet në të ardhmen ose të kryeni pagesa të ndryshme, për nevoja të menjëhershme si tarifat e taksisë nëpër një qytet të ri. Disa karta krediti udhëtimi premium madje ofrojnë mundësi si hyrja e lirë në hyrje të aeroportit, ndërsa të tjerët ofrojnë shpërblime udhëtimi pa tarifë vjetore.

Njihni kursin e këmbimit

Gjithmonë shikoni kursin e këmbimit përpara se të shkoni jashtë vendit dhe të kuptoni se si ta shndërroni monedhën tuaj në monedhën e tyre vendase. Kjo do t’ju lejojë të dini se sa vlejnë paratë tuaja, kështu që ju mund të planifikoni buxhetin tuaj në përputhje me rrethanat. Shkarkoni një program të konvertimit të monedhës nëse keni nevojë. Nëse nuk mësoni si të konvertoni monedhën vendase, ka të ngjarë të përfundoni duke shpenzuar më shumë seç duhet për gjithçka. Për më tepër, mos njohja e kursit të këmbimit mund t’ju ​​lërë të paguani tarifa tepër të larta për të shkëmbyer paratë tuaja.

Shmangni qendrat e këmbimit të valutave

Njohja me opsionet tuaja për shkëmbimin e monedhës do t’ju ndihmojë të merrni kursin më të mirë të mundshëm duke minimizuar tarifat tuaja. Në përgjithësi, qëndroni larg qendrave të këmbimit të valutave, pasi ata kanë tarifa shumë të larta dhe ofrojnë një kurs këmbimi që nuk i afrohet nivelit aktual të tregut në mënyrë që të mund të fitojnë para nga shkëmbimet tuaja. Në vend të kësaj, tërhiqni monedhën vendase në një ATM ose shkëmbeni paratë tuaja në bankë para udhëtimit.

Merrni një kartë debiti që kompenson tarifat ndërkombëtare të ATM

Nëse duhet të bëni një tërheqje në një ATM ndërsa ndodheni jashtë, banka juaj mund të paguajë një tarifë ndërkombëtare që lidhet me këtë lehtësi. Për më tepër, pronari i ATM-së që përdorni, ka të ngjarë t’ju paguajë një tarifë gjithashtu. Për të shmangur këto tarifa, të cilat shtohen shpejt, shikoni për kartat e debitit që ofrojnë ATM falas të pakufizuar në të gjithë botën dhe rimbursimet e tarifave të ATM. Nëse kartela juaj e debitit nuk e ofron këtë shërbim dhe nuk doni të hapni një llogari tjetër, sigurohuni që të kuptoni tarifat e kartës suaj të paktën.

Njoftoni bankën tuaj për planet tuaja të udhëtimit

Gjithmonë njoftoni bankën tuaj se kur dhe ku do të udhëtoni jashtë vendit paraprakisht. Ju nuk dëshironi që ata të ngrinë ose mbyllin kartën tuaj për veprimtari të dyshimtë ose mashtruese për shkak të blerjeve të papritura ndërkombëtare.

Merrni një kartë rezervë ATM

Pasja e një karte rezervë ATM është gjithmonë një lëvizje e zgjuar, por është veçanërisht e rëndësishme për udhëtimet ndërkombëtare, ku nuk ka shumë lehtësi për të bërë tërheqje të parave tuaja. Një nga urgjencat më të zakonshme të parave jashtë vendit është humbja e kartës suaj të debitit ose mbyllja e kartës tuaj të debitit.

Nëse përgatiteni të udhëtoni duke pasur këto këshilla të thjeshta parasysh për kursimin e parave, atëherë mund të shpëtoni nga shumë probleme që mund t’iu dalin rrugës ndërsa udhëtoni jashtë vendit.

