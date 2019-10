Kengetarja Klodiana Vata zgjodhi emisionin ”Pasdite ne Tv1” per te promovuar projektin e saj me te fundit kengen ”Lulet ne dritare” te sjelle se bashku me kengetarin e ri Sei Daci. Nje kenge e vjeter kjo e kenduar me pare nga kengetari Gezim Cela por qe Klodiana Vata e risjell edhe nje here ne nje version me te ri mjaft bukur ne memorien e publikut.

Klodiana Vata:Ky projekt eshte punuar nga kengetari Stine te cilin e njoh qe ne moshen 6 vjecare, pasi kemi bashkpunuar per festivalin e femijeve.Me kishte thene me edhe me pare ne nje aktivitet qe ishim takuar rastesisht qe po mendonte nje kenge per mua dhe nje dite me mori ne telefon me tha qe e kishte gati dhe deshironte qe ta kendoja me nje artist te ri i cili ishte Sei qe jeton ne Angli. Pasi e degjova demon me pelqej dhe pranova menjehere, ne fakt nuk e dija qe ishte nje kenge e vjeter e kenduar me pare, ishte mamaja ajo qe me tregoj.Pasi e pashe ne youtube qe ishte nje kenge e kenduar nga Gezim Cela, e punuar nga Valentin Veizit dhe teksti nga Arben Duka. e realizum pasi qe moren lejen te cilet. Ne fillim morem lejen per realizimin e kenges pasi ishin pak skeptik.

Klodiana Vata:Stine e ka ideuar te gjithe kengen por tek pjesa ime e klipit e cila eshte xhiruar tek shtepia e Pashko Vases ishte ideja e mamase sime dhe gazetares Kozeta Bruci qe me sugjeruan ti qendroja besnike Shkodres.Eshte nje kenge qe njerezit e kane pelqyer shume, kam pasur komente pozitive po ashtu edhe me klikimet ka ecur mjafte mire pasi ka vetem 4 dite qe kenga ka dale dhe ka diku rreth 41 mije klikime.Kenaqem pa fund kur pelqehet tek publiku pasi kur pritet mire shperblehet edhe e gjithe puna.