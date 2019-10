Rama sot në Athinë, pritet të diskutohet çështja e detit

Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Greqisë ku do takohet me homologun e tij grek Kyriakos Mitsotakis.

Në këtë takim mes dy lidërve pritet që të rihapet sërish marrëveshja e detit, e mbetur pezull që në vitin 2018, në takimin e fundit mes ish-ministrit të jashtëm Ditmir Bushatit dhe atij grek Nikos Kotzias.

Një tjetër temë e këtij diskutimi do të jenë edhe të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, një kërkesë e vazhdueshme e fqinjit tonë.

Takimi Rama-Mitsotakis vjen pas diskutimit të shkurtër mes tyre në New York gjatë punimeve të Asamblesë së OKB-së.

Përveç Mitsotakis, Kryeministri shqiptar do të jetë edhe në panelin e Samitit të 4-rt të BE-Liga Arabe që do të mbahet në Athinë.