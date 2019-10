Ambasadori Hungarez, Lorent Balla flet nga Shkodra per mos çeljen e negociatave te Shqiperise me BE.

Jemi te zhgenjyer per mos hapjen e negociatave. Shqiperise i duhet te pres dhe kjo nuk eshte e mire. Vendi ka te kaluar europiane dhe fryme e histori europiane.

Largimi nga vendi nuk eshte zgjidhje per shqiptaret. Duhet ta ndertoni te ardhmen ketu ne vendin tuaj, ne Ballkanin Perendimor. Do te punojme per integrimin e Shqiperise ne BE.

Ambasadori Hungarez fjalimin e mbajti gjate perkujtimit te revolucionit Hungarez ne Shkoder.