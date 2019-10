Gjatë vizitës shtetërore në Kroaci, Presidenti Ilir Meta është takuar dhe me Kryetarin e Parlamentit kroat, Gordan Jandroković. Në takimin me kryeparlamentarin kroat, Meta ka diskutuar për rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në BE.

“Kënaqësi e veçantë të takoja Kryetarin e Parlamentit kroat, z.Gordan Jandroković. Thellimi i bashkëpunimit ndërmjet dy parlamenteve do t’i japë një impuls të ri forcimit të marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy vendeve, si dhe procesit të integrimit europian të Shqipërisë. I lumtur që komuniteti shqiptar në Kroaci, përfaqësohet në Parlamentin kroat me deputeten e nderuar, znj.Ermine Lekaj Prljaskaj, një tjetër tregues i lidhjeve të forta tradicionale shqiptaro-kroate”,- shkuan kreu i shtetit në një postim në Facebook.