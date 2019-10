Nje pasdite me nota tipike shkodrane nga kengetari i mirenjohur Bashkim Alibali i cili prej vitesh jeton ne amerik ishte ajo ne emisionin ‘’Pasdite ne Tv1’’.

Alibali:Prej 50 vitesh ne skene mund te them se suksesin me te madh e kam pasur ne Shkoder.Shkodra me ka dashur gjithmone dhe kam kendur gjithmone me pergjegjesi te madhe ndaj publikut shkodran sepse eshte i vetmi gjykates i pameshirshem,i cili njeh kulturen, muziken dhe humorin.

Me tej foli edhe rreth festivalin ”Shkodra show” i cili organizohet per te 3-tin vit rradhazi ne Michigan, Amerike ku do te beje sebashku te gjithe shkodranet.

Alibali:Eshte nje festival ne te cilin do te marr pjese me shume deshire.Organizohet nga Juli Abovi Paparisto dhe eshte tashme nje tradite shkodrane e cila ne baze paraqet kulturen e vertete shkodrane e cila u prezantohet edhe brezave te rinje.Kur mu propozua te merrja pjese ne fakt kisha nje tjeter koncert ne Hamburg te cilin e anulova sepse e pashe me te denje te merrja pjese dhe te kontriboja.Do te jete nje improvizim i nje mini Shkodre.Ne repertorin e kengeve qe kendoj mundohem qe te vendose kenge te te gjitha trevave shqiptare.Se fundmi kam krijuar nje kenge e cila jep nje mesazh ku kryesore nuk jane kenget e huaja por ato te vendit tone.Artisti duhet te jape mesazhin ne kenge dhe njerezit nxjerrin konkulzionet dhe nuk jane tallavaja ato te cilat e percjellin ate.