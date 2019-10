Nga Petrit Vasili

Cakaj “tuaf” apo antishqiptar, kur genjen per Makronin?

Cakaj me nje kurajo patologjike genjen dhe shtremberon gjithshka me synimin e vetem jo qe te informoje shqiptaret por ti dezinformoje ligesisht ata..

Keshtu genjen edhe lidhur me deshtimin e tmerrshem te Edi Rames me negociatat.

Cakaj si nje spurdhjak i perhedhur per shkak te nje adoleshence me sa duket traumatike shtremberon e genjen edhe lidhur me qendrimet e Presidentit Makron.

Makron deklaron qarte:

“si t’ua shpjegoj unë qytetarëve francezë, që vendi i dytë përsa i takon kërkesava të azilkërkuesve është Shqipëria”.

Pra Makron deklaron se problemet jane kaq te renda ne Shqiperi sa qe kjo detyron shqiptaret qe te ikin masivisht,ndaj dhe negociatat qe i jepen vetem nje vendi me standarte te mira nuk mund ti hapen Shqiperise.

Ky “tuafi” ose antishqiptari shtremberon e thote ne emisionin “Tempora”:

“Deklarata e presidentit Macron mbart disa pasaktësi. Një një moment ai thotë se duhet e çuditshme sesi ne mund të liberalizojmë vizat me një vend që nuk ka filluar negociatat. Këtu kemi të bëjmë me dy procese të ndryshme”.

Franca me vullnet te plote ka votuar per liberalizimin e vizave nje te drejte qe shqiptaret e gezojne.Por sot Franca eshte e prere ne mospajtimin me shkaterrimin e shtetit dhe kriminalizimin e tij qe i ben shqiptaret qe te ikin.

Cakaj na thote qe kjo Shqiperi eshte shume e mire keshtu sic eshte:pa shtet ligjor,me votime komuniste,me kriminalitet, korrupsion,para te pista dhe Franca e paska gabim

Cfare eshte e gjitha kjo:

Eshte Injorance ?

Eshte Debilitet politik?

Eshte Tuafllek plurivalent?

Eshte Antishqiptarizem i eger dhe i porositur?

Personalisht besoj qe eshte e fundit.

Por edhe te tjerat njera me rende se tjetra jane.

E perbashketa e tyre eshte se jane te gjitha kunder shqiptareve dhe integrimit europian dhe pro Edi Rames.

Ndaj bindja perfundimtare eshte:

Do te lutesha qe Caka te ishte “tuaf”,por per fat te keq eshte antishqiptar.