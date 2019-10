Fama e lumi Vjosa duket se i ka kaluar kufijtë e vendit dhe të Europës.

Pas shumë organizatash ndërkombëtare që kanë dalë kundër digave në lumin e fundit të egër në Evropë, tashmë në mbrojtje të lumit Vjosa, ka dalë publikisht edhe ylli i kinematografisë Leonardo Di Caprio.

Në profilin e tij zyrtar në Instagram, aktori i famshëm ka postuar një video të rrjedhës së lumit Vjosa, duke e quajtur atë si një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës.

Por ai ka ngritur edhe shqetësimin se për sa kohë do jetë i tillë, pasi qeveria shqiptare ka vendosur në lëvizje, planet për të dëmtuar Vjosën, pasi do ndërtoi tetë diga përgjatë lumit kryesor, të cilat do të ndikojnë negativisht në klimën dhe ekosistemin e zonës dhe jo vetëm.

Ky është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës. Por për sa kohë?

Lumi Vjosa përshkon shpatet e mbuluara me pyje të maleve Pindus të Greqisë në brigjet e Adriatikut të Shqipërisë.

Qeveria shqiptare ka vendosur në lëvizje planet për të dëmtuar Vjosën, për të gjeneruar energji elektrike të nevojshme për një nga vendet më të varfëra të Evropës, me qëllimin për të ndërtuar tetë diga përgjatë lumit kryesor.

Është pjesë e një ‘bumi’ hidrocentrali botëror, kryesisht në Azinë Juglindore, Amerikën e Jugut, Afrikë dhe pjesë më pak të zhvilluara të Evropës. Disa hidrocentrale, si një burim i besueshëm, i lirë dhe i rinovueshëm i energjisë që ndihmon në frenimin e varësisë nga karburantet fosile të ngrohjes së planetit. Por disa studime të fundit vënë në dyshim vlerën e hidrocentraleve në luftën kundër ngrohjes globale. Kritikët thonë se përfitimet e hidrocentralit janë të mbivlerësuara – dhe mbizotëruar nga digat e dëmit mund të bëjnë.

Digat bllokojnë rrjedhën natyrale të ujit dhe sedimenteve. Ata gjithashtu mund të ndryshojnë kiminë e ujit dhe të bëjnë që algat toksike të rriten. Lumenjtë janë një pjesë thelbësore e ciklit global të ujit. Ato veprojnë si arteriet e natyrës, duke mbajtur energji dhe lëndë ushqyese nëpër peizazhe të gjera, duke siguruar ujë për pije, prodhim ushqimi dhe industri.