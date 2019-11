Te ftuar ne emisionin “Perspektive” ne Tv1 Channel mbremjen e kaluar ishin humoristet Drande Xhaj, Muhamet Çekini dhe Qazim Çela te cilet mes shume diskutimesh u ndalen tek humori sot dhe nostalgjia qe kane per vite me pare ku behej humor i paster dhe kenaqej spektatori, ndryshe nga sot ku mbizoteron banaliteti.

Drande Xhaj: Dikur Estrada profesioniste e qytetit te Shkodres ishte elite e humorit shqiptar, sepse Shkodra identifikohet si Shkodra e humorit. Ka patur nje trupe te jashtezakonshme, perveç kesaj edhe materialet kane qene pothuajse te gjitha me humor te mirfillte humor. Ishte humor i paster larg banaliteteve, por sot fatkeqesisht nuk po e shohim me kete humor. Megjithate prapseprape artedashesit shkoran e presin jashtezakonisht mire humorin dhe trupen e estrades se Shkodres dhe sot ka nje interesim te madh. Pjesen e komedise dhe varietene e pelqejne shume, sepse sikur largojne stresin, rutinen e perditshme, e marrin kenaqesine aty. Njerezit kane nevoje te qeshin.

Muhamet Çekini: Njerezit apo spektatori i shohin me kenaqesi komedite, sepse ne nje fare menyre me faje apo pa faje shohin veten e tyre ne skene dhe per ate qeshin.

Qazim Çela: Ne Shkoder nuk eshte edhe aq veshtire te shkruash humor, sepse ketu humori buron nga populli dhe e kemi jo aq te veshtire ta marrim kete humor prej njerezve te thjeshte, ta perpunojme dhe ta bejme per skenen. Shkodra perveç aktoreve me te mire ne te gjithe Shqiperine ka patur edhe shkrimtare humori shume te mire ku fillojme qe me Bik Pepen, Tano Banushi, Paulin Preka, Paulin Selimi, Kolec Pepa etj. Ne marrim brumin nga vete Shkodra nga populli i Shkodres, nga humoristet qe ka Shkodra. Ne kemi nostalgji per ate kohe.