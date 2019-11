Sekretari i Përgjithshëm i LSI Endrit Brahimllari ka reaguar për ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmë në Mbikalimin e Shkozetit, ku iu bë atentat prokurorit Arian Ndoja.

Brahimllari shprehet se ngjarja në fjalë dhe të tjera si kjo, rrisin pasigurinë e qytetarëve, të cilët ndihen çdo ditë e më të frikësuar. Ai thekson se ndërsa qytetarët ndihen të pasigurt, kryeministri dhe qeveria vazhdojnë të bashkëpunojnë me krimin dhe oligarkinë.

Postimi i Endrit Brahimllarit:

Siguria publike ne meshire te fatit.

Qytetaret po perballen çdo dite e me shume me ngjarje te renda dhe nuk ka asnje reagim apo plane masash nga kjo qeveri.

Qytetaret jane lene ne meshire te fatit sepse Kryeministri dhe qeveria e tij jane ne sherbim te oligarkise dhe krimit te organizuar.

Ministria e Brendshme me Sander Lleshin minister eshte kthyer ne institut statistikash, numeron vetem viktimat, aksidentet dhe kilogramet e kokaines qe kalojne sa ne nje port ne portin tjeter.

Qytetaret jane te pambrojtur nga instuticionet e sigurise, qe per fatin tone te keq vetem numerojne viktimat dhe nuk bejne asnje gje tjeter.

Ne kete situate te rende per vendin zgjedhjet jane e vetmja zgjidhje per te kthyer rendin dhe sigurine publike, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik te vendit. Per te forcuar instuticionet dhe per te kthyer besimin e qytetareve tek nje shtet qe mbron interesat e tyre.