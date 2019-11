“Vazhdoni me reformat” Petrit Vasili kritika të huajve: Për cilën Shqipëri e keni fjalën

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka kritikuar ashpër disa individë të institucioneve ndërkombëtare për qasjen që ato mbajnë mbi zhvillimet e përditshme që ndodhin në vend. Me një postim në “Facebook”, Petrit Vasili thekson se është për të qarë dhe për të qeshur, kur dëgjon thirrjen e tyre për vijimin e reformave në Shqipëri edhe pse raportet e fundit të “Doing Business” theksojnë se situata socio-ekonomike e vendit është në nivele të frikshme.

“Doing Business na tregon se mbrojtja e investimeve bie me 85 vende, na tregon gjithashtu se siguria e kontratave bie me 22 vende, na tregon edhe qe per lejet e ndertimit eshte e 166-ta ne bote”-shkruan mes tjerash, Petrit Vasili.

Postimi i Vasilit:

Ca te huaj thone vazhdoni reformat,po cilat,po Doing Business ?

Eshte vertet per te qeshur dhe per te qare kur degjon vleresimet e ca te huajve individe, por per fat te keq edhe institucione te rendesishme nderkombetare qe thone: “vleresojme reformat dhe kerkojne vazhdimin e tyre nga Shqiperia”.

Kam disa pyetje te sinqerta per ta: Per cilen Shqiperi e kane fjalen keta te huaj? Per cilat reforma e kane fjalen, apo u referohen reformave imagjinare qe nuk ekzistojne? A jane te huaj ata, qe pergadisin raportet per Shqiperine dhe tregojne degradimin e saj? Po Banka Boterore, qe publikon Doing Business a eshte institucion boteror? Doing Business i ve vulen qe nga 10 tregues ne 9 prej tyre regresi i Shqiperise eshte i frikshem.

Doing Business na tregon se mbrojtja e investimeve bie me 85 vende, na tregon gjithashtu se siguria e kontratave bie me 22 vende, na tregon edhe qe per lejet e ndertimit eshte e 166-ta ne bote.

Ne vleresimin teresor Shqiperia bie me 19 vende ne berjen biznes. Ku jane ne kete mes reformat e sukseshme?

Ku jane drejtuar keto reforma?

Cfare kane permiresuar keto reforma?

Ç’te mire kane pare qytetaret prej tyre??

Treguesit jane shume te qarte dhe kokeforte dhe i vene vulen nje destruktimi dizastroz te ekonomise per shkak te narkoqeverisjes se kriminalizuar dhe kapjes se drejtesise prej saj. Parashikimet per nje ekonomi, qe do te rritej medemek mbi 4% perballen sot me nje rritje me me pak se 2% edhe kjo ne se do te ndodhe realisht.

Borxhi real shkon deri ne 80%, ndersa detyrimet ndaj te treteve per shkak te moslikujdimit te kontratave shkon me qindra milion euro.

Mbi 100 milion euro nuk paguhen as per sigurime shoqerore edhe nga vete shteti. Mbi 116 milion euro i grabiten pushtetit lokal po nga qeveria. Ketu s’ka vend per asnje alibi,justifikim apo avokati sepse faktet jane te renda,reale dhe te pakundershtueshme. Burokrate europiane te caktuar shkruajne qe: Shqiperia ka plotesuar te gjitha kushtet dhe duhet te vazhdoje reformat.

Per cilat reforma flasin?

Apo e kane fjalen per koncesionet(PPP), qe gllaberojne miliona euro nga financat publike per te perfunduar ne xhepat e qeveritareve,oligarkeve dhe mbase te ca nderkombetareve.

Miq te mire te Shqiperise jane vetem ata qe i tregojne problemet reale dhe insistojne per te permirsuar dhe raporti i Doing Business eshte nje i tille.

Ata, qe flasin per reforma imagjinare si alibi per narkoqeverine dhe oligarket nuk jane vecse miq te liq, qe nuk i shqeteson e ardhmja e tronditur e nje Shqiperie te mjeruar ekonomikisht dhe qe shpopullohet frikshem,por thjesht u duhet interesi i tyre i vogel i dites,i zyrave te tyre dhe i projekteve dhjetra milion euro ku ata nuk ngurojne te “fusin duart”,packa se Shqiperia po shembet.

Ndaj fatin e Shqiperise duhet ta marrin ne dore vete shqiptaret qe ju dhemb vendi ku kane lindur dhe ku do te mbyllin jeten e tyre.

Sa per miqte e pabese le tua perplasim deren dhe fakte ne fytyre, sepse i bejme mire vetes dhe Shqiperise se perbashket.