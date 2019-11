Zbardhen detaje të frikshme! Zbulohet skema, çfarë e lidh vrasjen mafioze të gazetares malteze me grupet kriminale shqiptare?!

Një ngjarje e rëndë e ndodhur dy vite me parë tronditi shtetin e Maltës por edhe shumë persona të tjerë, të cilët punonin në fushën e medias investigative. Gazetarja malteze, Daphne Caruana Galizia, u vra në një atentat mafioz në vitin 2017, kur poshtë makinë së saj u vendos një sasi e madhe eksplozivi.

Autoritetet malteve aktualisht nga hetimet e kryera kanë bërë të mundur të identifikojnë dy vëllezër, që dyshohen si autorë të ngjarjes së rëndë në vrasjen e gazetares, e cila me shkrimet e saj faktoi lidhjet dhe veprimet korruptive te qeverisë së Maltës. Gazeta e njohur dhe me shumë ndikim në Maltë, “Sunday Times of Malta”, raporton se dy vëllezërit e dyshuar kanë lidhje me grupe kriminale shqiptare, të cilat mendohet se kanë të shtrirë aktivitetin e tyre kriminal në kontinentin e Europës, shkruan “BalkanWeb”.

Sipas saj, policia e Maltës po heton aktualisht nëse eksplozivi që u përdor për vrasjen e gazetares e ka origjinën nga Shqipëria. Grupi hetimor thekson se dy vëllezërit dyshohet se kanë marrë sasinë e tritolit nga Shqipëria, dhe për këtë, thuhet se i ka ndihmuar një person apo grup ndërmjetës.

Dy vëllezërit e dyshuar nuk janë të panjohur për policinë vendase. Në skedat që disponon policia, ata rezultojnë të përfshirë në disa vepra të tjera penale, si trafik droge dhe kontrabandë cigaresh. Në lidhje me vrasjen mafioze të gazetares që zbuloi lidhet korruptive të qeverisë në Maltë janë arrestuar tre persona, mes tyre dy vëllezër, ndërsa i treti ka shfaqur gatishmëri për të bashkëpunuar me policinë në zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë.

