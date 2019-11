Nga Shkodra Eurodeputetja INESE VAIDERE komenton jo e Europes per Shqiperine dhe Maqedonine e Veriut

Vaidere: Sipas meje Ballkani eshte duke ecur ne rrugen e duhur dhe sigurisht do te keni nje drite jeshile ne te ardhmen, por nuk mund te them se kur do te ndodhe jo. Gjithsesi nuk duhet te pushoni se punuari ne kuader te reformave, permiresimit te situates ne vend dhe te forcimit te sundimit te ligjit.

BE sigurisht qe eshte nje organizate e rendesishme dhe demokratike. Ne momentin qe niveli demokracise do ti afrohet nivelit te demokracise se BE, normalisht qe jeni te mirepritur. Jo-ja nuk ishte vendim i parlamentit europian dhe nuk kam cfare te shtoj me teper.

Vaidere komentoi edhe krimet e komunizmit: Parlamenti europian sapo ka kaluar nje rezolute qe lidhet me krimet e sistemeve totalitare dhe nuk ishte nje proces i lehte. Sic thashe nuk ishte proces i lehte. Por eshte e domosdoshme qe te kete nje perllogaritje te humbjeve njerezore nga sistemet totalitare. ne vendin tim e kemi bere dhe kemi nje perllogaritje te viktimave nga fashizmi apo nazizmi dhe shqiperia duhet te llogarise dhe ballafaqoje shifrat e viktimave te komunizmit. Nuk eshte e lehte ,edhe ne bashkimin europian ne parlament kishte zera kunder dhe kjo eshte e paimagjinueshme. Kjo ekspozite eshte e jashtezakonshme,keto jand fytyrat e vuajtjeve te komunizmit dhe une do i marr me vete dhe do i dergoj ne parlamentin europian.