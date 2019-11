Me nota arti, kulture dhe plot histori na shoqeruan ne ‘’Pasdite ne Tv1 shkrimtari Hilmi Kurti dhe lahutari Pretash Nila. Lahutari Nila ne bashkepunim me Hilmi Kurtin risollen nepermjet kenges per popullin shkodran dhe jo vetem vrasjen e Vasil Shantos.

Pretash Nila:Lahuten e kam trashegimi nga te paret.Ajo I ka rrenjet ne malesi dhe pikerishte per ete arsyje quhet edhe lahuta e malesise. pasi lahuat jone e ka ranjen ne malese per kete quhet edhe lahuta e malesei. Jam munduar qe ta justifikoj lahuten jo vetem duke marre pjese ne aktivitete te ndryshme lokale por edhe kombetare e nderkobetare. Lahuta eshte nje instrument i ralle dhe qe ne Shqiperia perdoret me se shumti ne veri.Persa i perket kenges ishte nje kenaqesi kur Hilmia ma kerkoj qe ta kendoj. E kemi obligim dhe kenaqesi te madhe tu kendojme njerezve me emer, heronjeve ,deshmoreve, patrioterve dh njerezve me vlera kembetare por edhe detyre e jona pasi rapsodet popullore duhet tu thurin lavdi heronjeve nder shekuj.

Hilmi Kurti:Bashkpunimi me kete lahutar eshte nje bashkepunim mes dy malesorve, ka ardhur natyrshem dhe duke qene se merrem me histori kam shkruar disa vepra dhe kenge.Mes tyre ishte edhe historia e vrasjes se Vasil Shantos , histori kjo qe ndryshe e din populli dhe ndryshe eshte e verteta.Vrasja e Vasil Shantos nuk ka qene vrasje midis fashistave apo nazistave por eshte vrave nga shqiptari besnik begora, i cili ka qene bashkepunetore me gjermanet, nje vrasje qe sipas autorit te cilit me ka ndihmuar te shkruaj librin thote qe jane ndershkuar 4 veta me pushkatim.