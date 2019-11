I ftuar ne studion e ‘‘Pasdite ne Tv1’’ drejtori i muzeut ”Marubi” Luciano Bedeni foli rreth aktiviteteve te shumta qe muzeu ”Marubi” organizon por duke u ndalur me specifikisht ne ekspoziten e fundit ”7 fotografe shqiptare, nje rezidence” te hapur me 1 nentor.

Luciano Bedeni:Muaji tetor apo edhe nentori kane qene mjaft intensive, vecanerisht muaji tetore ka qene mjaft i ngjeshur duke qene edhe muaji i dedikuar librit dhe kjo nuk mund te mungonte ne aktivitetet e organizuar nga muzeu ”Marubi”.Ekspozita ”7 fotografe shqiptare, nje rezidence” e hapur me 1 nentor solli nje risi per muzeun ”Marubi” kjo pasi politika institucionale e menduar qe 1 vit e gjysem me pare kishte synim per te hapur hapsirat e muzeut drejt artisteve te rinj. Per dy viteve me rralle kemi menduar sesi ta sjellim kete ide dhe ndodhi pikerisht ne nje moment kur muzeu mori te drejtat e organizimit te nje cmimi per artistet e rinj.Ishim me krijimit te nje cmimi apo te ngritjes se nje skene vendase per te identifikuar artistet e rinj qe kemi.Keshtu vendosem qe te organizojme nje ekspozite se bashku me nje qender tjeter ne bashkepunim me ”Art House” me drejtor Adrian Paci duke bere nje thirrje te hapur dedikuar fotografeve ne Shqiperi dhe Kosove.