Pas takimit me te rinj dhe te reja ne Elbasan, kreu i partise demokratike Lulzim Basha me ane te nje statusi ne facebook ka lajmeruar se sot do te jete ne nje takim ne Shkoder ne oren 17:00.

“Shihemi sot në Shkodër në orën 17:00 me të rinj e të reja për të vazhduar bashkë “Rrugëtimin për Shqipërinë 🇦🇱”