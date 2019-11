Ekipi i Vllaznise diten e djeshme ka udhetuar ne drejtim te Tiranes per te marre pjese ne aktivitetin me te rendesishem Kombetar te vitit, Kampionatin Kombetar per te rritur. Ne kete aktivitet ekipi udheton i plote dhe me objektiv fitimin e titullit Kampion. Pas pak do te hidhet shorti. I urojme suksese boksiereve te ekipit Vllaznia.