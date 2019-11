Gati në të gjitha mediat pro-qeveritare dhe më pas vetë kryeministri Edi Rama, lajmin e lirimit të vogëlushit shqiptarë, Alvin Berisha, i cili mbahej si pjesë e robërve të ISIS në kampin “Al-Hol”, po e shesin si një fitore qeveritare dhe sikur në krye të këtij operacioni ka qenë vetë ministrin e Brendshëm “gjeneral” Sandër Lleshaj.

Faktikisht Lleshaj ka mbërritur në zonën ku është sistemuar Alvin Berisha, vetëm 2 ditë pas lirimit të tij, pas një operacioni të shërbimeve inteligjente dhe forcave speciale italiane, të koordinuara me Kryqin dhe Hënën e Kuqe si dhe me autoritetet shqiptare.

Faktikisht ‘autoritet shqiptare’ të cilat kanë më se një javë që janë përfshirë në këtë operacion, rezulton që të jenë ato të presidencës dhe kjo zbulohet nga disa shkrime të mediave egjiptiane, të cilat e kanë ndjekur me vëmendje këtë ngjarje.

Dy ditë më parë, gazeta egjiptiane, ‘Elfagr.com’, në artikullin me titull: ‘Shqipëria realizon me sukses lirim nga duart e ISIS në Siri, të fëmijës shqiptar’, mes të tjerave shkruan se, ‘presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, i cili e ka mbikëqyrur personalisht operacionin’.

“Shqipëria në bashkëpunim me autoritetet italiane ka realizuar me sukses lirimin e një fëmije shqiptar i cili para disa vitesh udhëtoi nga Italia për në Siri me familjen e tij, për t’iu bashkuar organizatës terroriste ISIS. Fëmija është transportuar nga veriu i Sirisë në një vend të sigurtë në Damask në koordinim me Gjysmëhënën e Kuqe siriane. Bëhet e ditur se, presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, i cili e ka mbikëqyrur personalisht operacionin, me interesin e tij të vazhdueshëm ka shfaqur preokupimin për rikthimin e fëmijëve shqiptarë, prindërit e të cilëve iu bashkëngjitën ISIS në Siri, numri i të cilëve mendohet të jetë rreth 40 vetë”, shkruhet në këtë artikull dy ditë përpara se këtu Edi Rama të shpallte veten dhe ministrin Lleshaj, si shpëtimtar të Alvin Berishës.

Ndërkohë po një javë më parë e njëjta media egjiptiane shkruante për të njëjtën çështje duke përmendur nga pala shqiptare po presidentin Ilir Meta, si të angazhuar personalisht në këtë operacion ndërkombëtarë delikat.

“Në Siri, në bashkëpunim dhe me dijeninë e presidentit shqiptar Ilir Meta dhe të agjencive të sigurisë italiane, ka nisur një operacion humanitar nga Gjysmëhëna e Kuqe siriane për ta liruar një fëmijë shqiptar (i cili ka lindur në Itali) e i cili, së bashku me familjen e vet, ka udhëtuar për në Siri para disa vjetësh për t’iu bashkuar ISIS-it”.

Sipas informacioneve që kanë marrë mediat dhe institucionet qeveritare, përveç djaloshit, në kampet e Sirisë gjenden shumë shqiptarë të tjerë të cilët kanë mbetur të burgosur në pjesët e Sirisë, në kufirin me Turqinë. Sipas mediumit egjiptian ‘Elfagr.com’, fëmija shqiptar tashmë është transportuar nga veriu i Sirisë në një vend të sigurt në Damask në bashkëpunim me Gjysmëhënën e Kuqe siriane. Operacioni është kryer në bashkëpunim me agjencitë e specializuara italiane të kësaj fushe si dhe nga Gjysmëhëna e Kuqe dhe Kryqi i Kuq Ndërkombëtar”, shkruante “Elfagr.com”.