Komiteti Botëror i Paqes i përfaqësuar nga zëvendëspresidneti Rabit Sadiku mbrëmë ndau çmimin Ambasador dhe Lider i Paqes Botërore. Komiteti Botëror i Paqes i 202 vendeve të Botës duke u bazuar në aktivitetet e tij dekoroi Mevaip Abdiun me titullin Ambasador i Paqes botërore. Ai është i diplomuar në fakultetin juridik në Prishtinë, është magjistër për menaxhim me media dhe multimedia, themelues i televizionit të parë shqipfolës privat në të gjith trojet shqiptare në vitin 1992, si dhe themelues dhe kryetar i klubit Rotarian të Tetovës. Poashtu edhe si aktivist është marrë edhe me shumë punë të tjera të cilët gjithmonë në rend të parë kanë pasur Paqen. Duke e vlerësuar punën e tij të palodhshme e cila gjithmonë ka qenë në binar të paqes është një figurë që vazhdimisht po ndërton dhe po punon për paqen dhe mirëqenien e të gjithëve, tha zëvendëspresidenti i Komitetit të Paqes Botërore Rabit Sadiku./Tv Koha

“Ndjehem shumë i Privilegjuar që nga Tetova sonte do të ndajmë dy tituj për dy figurat të cilat gjithmonë kanë vepruar në suaza të paqes dhe për ta ngritur të njejtën në nivel sa më të lartë. Dy emblema të cilat me vite të tëra kanë kontribuar për vendet e tyre dhe jo vetëm duke ngritur gjithmonë.Unë me të vërtet ndjehem krenar që komiteti i Paqes Botërore i 202 vendeve të botës ka bërë vlersimin e duhur tha” zëvendëspresidenti i Komitetit të Paqes Botërore Rabit Sadiku .

Duke falemenderuar për vlersimin e bërë tani më Ambasadori i Paqes Mevaip Abdiu theksoi se ndjehet i priviligjuar për titullin i cili sic tha ai vetëm do e obligoj që të punoj më shumë për paqen në nivel shtetëror e më lartë .

“Unë me të vërtet ndjehem i privilegjuar që sot do të marr këtë titull i cili veçmas do të më motivoj dhe do të më obligoj që të punoj sa më shum për të ngritur vetëdijen paqësore në vendin tonë i cili potencialisht ka qen gjithmonë mbështetës i Paqes. Falenderoj Komitetin e Paqes që e panë të arsyeshme që ky titull të shkoj për mua dhe ju premtoj që do të mundohem në çdo formë dhe në çdo aspekt ta mbroj dhe të kontriboj për paqen në vendin tone” tha Ambasadori i Paqes botërore Mevaip Abdiu për Televizionin Koha.

Çmimin Lideri i Paqes botërore shkoj për Ambasadorin e Paqes Tahir Shabani i cili potecoj se është kënaqësi shume madhe për të që titullin Lider i Paqes Botërore ta merr nga Tetova duke vlerësuar potencialin e Paqes që i nevoitet vendi dhe njëherit duke falemenderuar Komitetin e Paqes për vlerësimin e bërë. Ai po ashtu nënvizoj se së bashku me ambasadorin e Paqes do ta bëjn të pamundurën për të ngritur në nivel sa më të lartë paqen në këto vende.

“Faleminderit shumë dhe ishte kënaqësi që ky cmim dhe ky titull të më jepej nga Tetova vlersoj se do të punojm ashtu sic kemi punuar dhe sëbashku me Ambasadorin e Paqes të ngrisim paqen në nivelin më të lartë në suaza të vendit por edhe të gjith Ballkanit” tha Lideri i Paqes Botërore Tahir Shabani.

Në Manifestim i Pranishëm ishte edhe Kryetari i Komunës së Vitisë Sokol Haliti i cili përgëzoj lauratët e çmimeve duke vlersuar se Tetova e kishte nderin që të jetë nikoqire e këti eventi madhështor dhe duke ju premtuar Ambasadorit Mevaip Abdiut dhe Liderit Tahir Shabani që do ta kenë mbështetjen e Vitisë por edhe Kosovës për aktivitetet e tyre Paqësorëe që do ti Zhvillojnë në të ardhmen./Tv Koha

Manifestimi për ndarjen e çmimeve u mbajt në Hotel Merkur ku të pranishëm ishin Intelektual, Rotarian mbi të gjitha mbështetetës të paqes nga vendi dhe rajoni.

Komiteti Botëror i Paqes është një Institucion i Bashkësisë Ndërkombëtare dhe u shpall në qytetin e Bazelit, në Zvicër, më 7 Mars 1997. Vizioni dhe misioni është të ftojmë mirësinë e 202 Vendeve dhe Popullit Ndërkombëtar për të bashkëpunuar në ndërtimin e paqes, vëllazërimit dhe modesti si Një familje e Tokës./Tv Koha