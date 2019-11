Brahimllari: Edi Rama kërkon të kapë Kushtetuesen, po përdor “ushtarët” e vet në KED

Ish-deputeti i LSI Endrit Brahimllari i ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24” tha se Edi Rama me anë të ushtarëve të tij, kërkon që të kapë Gjykatën Kushtetuese.

“Edi Rama ka thelluar krizën në vend. Rama nuk do Gjykatën Kushtetuese. Kryeministri provokon presidentin për të shkelur kushtetutën. Ne nuk themi se nuk njohim KED, por persona të caktuar që fusin në krizë vendin. Por, edhe ky person është në drejtim të Edi Ramës. Rama me ushtarë të tij kërkon të kapë Gjykatën Kushtetuese, sepse Edi Rama e ka tmerr ngritjen e një Gjykate Kushtetuese të pavarur. Rama kërkon të fusë në parlament ligje që bien ndesh me Kushtetutën, ku mbajmë mend edhe çuarje të ligjit të teatrit për shembull. Edi Rama bashkë me parterët e tij duhet të respektojë Kushtetutën.”, tha Brahimllari.

Endrit Brahimllari theksoi se opozita dëshiron sa më shpejt që të bëhet reforma zgjedhore, duke shtuar se maxhorancën duhet ta zgjedhin shqiptarët e jo bandat.

“Rama bën përpjekje që të kapë Kushtetutesen. Nëse do të kishte drejtësi të pavarur, për shembull Taulant Balla do të ishte prapa hekurave. Është Edi Rama ai që po çon vendin në kolaps. Në këtë mënyrë, gjithë pushteti shkon në duart e një personi. Për ne si opozitë ka rëndësi një reformë zgjedhore reale e gjithëpërfshirëse, që i jep përgjigje dekriminalizimit të procesit zgjedhor. Opozita do që të zgjedhin shqiptarët e jo të vendosin bandat e kriminelët. Duhen ndryshime të rëndësishme në Kodin Penal”, deklaroi Brahimllari.