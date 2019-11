Nga colgate, tek Coca Cola/ 5 gjërat që ju duhen për ta mbajtur makinën si të re

Zotërimi i një makine vjen me shumë përgjegjësi. Ju duhet të paguani taksa shtesë, si dhe të siguroheni që makina juaj është në gjendje të mirë për të udhëtuar.

Ndryshoni vajin, kontrolloni presionin e gomës dhe rregullisht silleni në një garazh për ta kontrolluar atë.

Po, të zotërosh një makinë nuk është gjithmon argëtuese, sepse përveç ruajtjes së asaj që është nën ‘kapuçin’ e makinës, duhet të pastroni rregullisht edhe brendësinë dhe pjesën e jashtme të makinës suaj.

Këtu ju tregojmë pesë truke të mrekullueshme, që makina juaj të shkëlqejë si kurrë më parë.

1.Pastroni fenerët

Pasi të keni udhëtuar për një kohë, fenerët tuaj mund të duken të pistë. Për fat të mirë, ato pastrohen me pastë dhëmbësh. Pasi ta keni fërkuar mirë pastën e dhëmbëve tek fenerët, lëreni për rreth 15 minuta. MË pas merrni një furçë dhëmbësh të vjetër dhe filloni të pastroni në fenerët. Do të shihni që pasta e dhëmbëve kthehet në kafe për shkak të gjithë papastërtisë. Pasi të keni pastruar çdo vend të fenerëve, hiqni pastën e dhëmbëve me një peshqir të lagur. Do të shihni që fenerët tuaj po shkëlqejnë si kurrë më parë.

2.Hiq gërvishtjet

Kjo metodë funksionon vetëm për gërvishtjet sipërfaqësore që kryesisht përbëhen nga papastërtitë, sepse për të rregulluar gërvishtjet më të thella do t’ju duhet të kontaktoni një profesionist. Për të pastruar gërvishtjet sipërfaqësore derdhni pak aceton thonjësh në një leckë dhe më pas fshi gërvishtjet sipërfaqësore.

3.Rregulloni makinën tuaj

Ne transportojmë të gjitha llojet e mbeturinave në makinën tonë. Kështu hidhini kabllot, shishet e ujit, këpucët e palestrës dhe çfarë keni. Edhe nëse nuk jeni tip organizativ, përpiquni ta pastroni të paktën një herë në gjashtë muaj.

4.Hiqni ushqimin

Kur hani në makinë gjatë një udhëtimi të gjsatë mundohuni të shtroni një mbulesë.

5.Përdorni coca-cola për të pastruar vajin e makinës

Nëse makina juaj ka derdhur vaj në dyshemenë e parkingut, mos u shqetësoni, por derdhni një shishe coca-cole dhe derdheni mbi të.

Prisni për rreth 15 minuta dhe përdorni një furçë të fortë të për të pastruar vajin nga dyshemeja. Më pas shpëlajeni me ujë. Cola përmban acid karbonik dhe acide të tjera që heq njollën e vajit nga guri ose betoni.