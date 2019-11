”Epopeja e llomit kombetar” eshte libri i ribotuar i Gjosho Vasis dhe qe u promovua ne biblioteken“Marin Barleti “ dhe se fundmi edhe ne emisioni ”Pasdite ne Tv1” .

Te ftuar e bija e Gjosho-s, Angjela Vasia,Buraj Zurali dhe Isuf Çoku folen rreth rendesise qe ky liber mbarte ne vetvete, sesa shume Gjosho e ka deshiruar publikimin e ketij libri i cili ka niusr plor 20 vite me pare.Ne thelb mbart periudhen e erret te Shqiperise , internimin vuajtjet si dhe veshtirsit qe Gjosho ka kaluar gjate jetes se tij por duke mos lene jashte edhe notat alegrin dhe notat e humorit.

Angjela Vasia: Ky liber ka nisur plot 20 vite me pare dhe ishte ideja e Gjoshos qe te bente nje liber qe do te perfshinte edhe periudhen e internimit.Eshte nje liber qe perfshin shume etapa, flet per internimin,vujtjet dhe plot momente te veshtira te jetes se tij por duke mos lene jashte miqte e tij, alegrin dhe humorin qe gjithmone e kane shoqeruar, duke e bere keshtu nje liber gjithe perfshires.Duke na risjell ne ate periudhe te erret te Shqiperise por pa lene pas edhe te bukurat.Jane ribotuar plot 200 libra.

Buraj Zurali: Me fol per te madhin Gjosho Vasia eshte shume e lehte por edhe e veshtire, e lehte pasi ka shume per te fol per te por edhe e veshtire sepse eshtre nje figure e madhe. Gjosho eshte aq i madh sa nuk mund te luhet nga aktore.

Isuf Çoku: Eshte kenaqsi jo vetem e shkodraneve por e gjithe Shqiperise qe te flasesh per Gjoshon. E kishim per detyre te ishim present ne ribotimin e librit te tij dhe kenaqesin dhe kujtimet qe Gjosho na ka lene nuk mund ti plotesojme as me 5 mije bejta.Ka qene nje njeri i shume i thjeshte dhe i madh.