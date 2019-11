Taksa për transferimin e pronës, Basha kërkon ndjesë: Ne e rritëm të parët, do ta ulim në 3%

Përpara biznesit në Durrës, kreu i PD, Lulzim Basha ka kërkuar ndjesë, pasi sipas tij PD ishte e para që rritit taksën e transferimit të pronës.

Sipas Bashës, kjo taksë ngrin ekonominë, ndaj premtoi se do ta ulë në masën 3% nga 15% që është aktualisht.

Basha: Propozimi ynë i parë është që do ta nisim me një moratorium. 6 muajt e parë apo një vit, të gjitha inspektoriatet do të shkrihen dhe do të riformatohen me një model evropian.

Kemi sot taksën më të lartë të transferimit të pronës. Nga njëra anë taksa për pronat dhe bizneset është rritur me këtë sistemin e ri që taksohen sipas vlerës për metër katror, nga ana tjetër ka mbetur 15% transferimi i pronës. Është ftesë për informalitet dhe është ftesë për të mos lëvizur tregu imobilar. Është 5 herë më e larta sesa mesatarja e vendeve veri perëndimore. 15% mbi pronën është një taksë për ngrirjen e ekonomisë. Është taksa e akullit mbi ekonominë. Për këtë ju sigurojmë që ne do zbresim në nivelin 3%. Kjo do të stimulojë transferimin e pronës si pjesë e aktivitetet ekonomik. I bëhet syri bakër ministrisë së Financave se po lëviz prona dhe hajde ta taksojmë. Gabim që e kemi nisur. Ne ishim të parët që rritëm taksën e pronës. Këta e dyfishuan, por ne e nisëm. Është vendi dhe për të kërkuar ndjesë, ne e çuam 10%. 3 % do të jetë taksa e transferimit të pronës.