Në komunikimin e përjavshëm me qytetarët kryeministri Edi Rama, u ndal edhe në shërbimet e ofruara në 60 bashkitë e vendit. Ndërsa iu përgjigj një prej qytetarëve, e cila ishte pushuar nga puna nga kreu i bashkisë, sic u shpreh me pa të drejtë, Rama tha se tanimë nuk ka asnjë bashki ku bëhet politikë e verbër me ankesat e qytetarëve, por veçoi atë të Shkodrës, për të cilën u shpreh se ka mbetur ende pa zgjidhje si për të mos prishur syrin.