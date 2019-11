Ne studion e emisionit “Start” ne Tv1 Channel eshte diskutuar per diskriminimin, kryesisht per diskriminimin e punes apo largimin nga vendi i punes per shkak te ketij te fundit qe i behet disa personave. Ne Shkoder ekziston zyra rajonale e komisionerit per diskriminim ne te cilin mund te denoncohen rastet ku ndiheni te shkelur apo te cenuar ne vendin e punes. Per te folur ne lidhje me kete e ftuar ishte Filomena Bujarja, pergjegjese e zyres Rajonale te komisionerit per diskriminimin.

Bujarja: Zyra rajonale e komisionerit per disikriminimin eshte nje zyre qe ka pothuajse nje vit qe eshte hapur, eshte nje zyre rajonale tashme, eshte pjese e sturktures se komisionerit per mbrojtjen nga diskriminimi. Komsioneri eshte nje institucion publik i pavarur i cili eshte autoriteti kryesor, i cili mbron dhe promovon parimin per barazi dhe mbron te gjithe qytetaret e Republikes te Shqiperise nga çdo sjellje diskriminuese. Kjo zyre ofron asistence te gjithe viktimave te diskriminimit dhe kjo asistence ofrohet ne pergatitjen e nje ankese drejtuar komisionerit per mbrojtjen nga diskriminimi. Kjo ankse per te qene e vlefshme duhet te plotesoje disa kushte. Anonimati nuk pranohet te komisioneri, pasi eshte shume e rendesisheme qe identiteti i personit te jete i qarte ne ankese. Gjithashtu edhe subjekti diskriminues per te cilin qytetaret pretendojne te jete bere padrejtesi duhet te jete i percaktuar qarte.

Disa nga shkaqet qe ndodh diskriminimi dhe qe jane te listuara ne ligj jane: aftesia e kufizuar, bindjet politike, predispozicionet gjenetike. Por ka edhe shkaqe te tjera siç mund te jene bindjet fetare si dhe shkaqe qe lidhen me rracen etj.

Jo çdo rast qe vjen prane zyres tone eshte nje rast diskriminimi, mund te jete shkelje e nje te drejte tjeter, por nuk kategorizohet te diskriminimi. Ne Shkodres kryesisht ankesa ka patur per aftesite e kufizuara dhe per largim nga puna.