Presidenca reagon lidhur me betimin e Arta Vorpsit tek noterja si anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

“Të dashur gazetarë, Lidhur me pyetjet tuaja për një lajm qesharak që qarkullon në media, dua t’ju sqaroj se: Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta nuk ndalon askënd të betohet as tek noterja, as tek parukierja.

Presidenti Meta është betuar me dorë mbi Kushtetutë dhe për të Shqipëria dhe shqiptarët janë të parët” shkruan zëdhënësi I presidentit Tedi Blushi në një postim në facebook.”